El estado más rico de la India racionalizará su agua por la falta de lluvias ante El Niño

El gobierno estatal ha ordenado a las autoridades de la región, incluidas las de Bombay, la capital financiera de la India, que racionalicen el consumo de agua para garantizar el suministro de agua potable hasta agosto del próximo año ante las limitadas reservas, según informó el Departamento de Recursos Hídricos en un comunicado.

La medida llega después de que el Departamento Meteorológico de la India registrara los niveles de lluvia más bajos en la región desde 2015, después de un monzón seco que ha dejado amplias zonas del país bajo una grave sequía.

El Departamento de Recursos Hídricos ha elaborado un plan detallado basado en la capacidad de almacenamiento de agua de las represas y teniendo en cuenta el posible impacto de El Niño y el riesgo de una sequía mayor en el estado.

"El agua potable tendrá la máxima prioridad (...) El agua necesaria para consumo humano se reservará hasta el 31 de agosto de 2027, teniendo en cuenta la evaporación, la sedimentación y la extracción no autorizada", dijo el ministro de Recursos Hídricos del estado, Girish Mahajan.

Dentro del paquete de medidas, se ha pedido a las industrias que reutilicen al menos el 30 % del agua que consumen y que favorezcan los cultivos alimentarios que requieran menos agua para la próxima temporada de siembra de invierno.

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Las autoridades meteorológicas afirman que el déficit nacional de precipitaciones se situó en torno al 15 % por debajo de lo normal hasta este 22 de septiembre, con mayores incidencias en las zonas sur y este del país.

Los efectos del Niño ya se están observando en diferentes zonas de Asia. El aumento de las temperaturas, asociado a este fenómeno, ha provocado una mayor demanda de electricidad en la India, mientras casi el 40 % de las centrales eléctricas de carbón informan de niveles críticamente bajos de reservas de combustible por su máxima actividad.