El Kremlin agradece la propuesta de ayuda de Trump tras posible caso de peste en Siberia

"Es siempre algo muy bueno cuando se ofrece ayuda", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recalcó, al igual que la víspera, que respecto a la situación en Irkutsk "es necesario orientarse por las informaciones de Rospotrebnadzor", la agencia rusa de defensa al consumidor, que "informa detalladamente sobre cómo marchan las cosas".

Según medios locales, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Al respecto, Peskov señaló que Rospotrebnadzor, que hasta ahora no ha reconocido que la víctima falleciera de peste pulmonar y se limitó a señalar que se trató de un caso de "neumonía de etiología desconocida", irá informando "a medida que avancen las investigaciones respecto al caso".

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Trump aseguró la víspera que EE.UU. está aún analizando el posible brote de peste pulmonar que afecta la región siberiana, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible".

"Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", dijo. "Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura", añadió, al indicar a continuación que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste pulmonar.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia.

Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar.

"Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó este martes como "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.

"La evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es 'entre moderado y bajo' en Irkutsk, 'bajo' para Rusia en su conjunto y 'muy bajo' para Europa", indicó este martes el portavoz de la agencia Christian Lindmeier.

Agregó que la OMS está haciendo un "seguimiento estrecho" de la situación y "trabajando para mantener informados a otros países".