El músico Jack White arremete contra Trump por decir que Irán puede "destruir" Los Ángeles

"Hola, republicanos y conservadores que viven en Los Ángeles y San Diego: ¿qué sienten al ver que su Führer recomienda que ataquen las ciudades donde viven?", escribió este martes el líder de la banda de rock The White Stripes en su Instagram.

"Hagan clic en el video que compartí y véanlo ustedes mismos. Escuchen a los miembros de la secta APLAUDIENDO y vitoreando esto", añadió.

Las declaraciones de White llegaron después de que en un mitin en Nebraska celebrado el lunes el mandatario dijera: "Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego (...) Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto".

White llamó a Trump "el peor estadounidense de todos los tiempos" y cuestionó a sus simpatizantes sobre cómo defenderían una declaración tan contundente.

"Déjenme adivinar: era una broma, estaba 'dejando en ridículo a los progresistas', inserten aquí cualquier discurso de la secta, etcétera", apuntó.

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"La lealtad que estas personas le tienen a este delincuente corrupto es tan ridícula como ignorante. Así es: un 'presidente' de EE.UU. que recomendó que bombardearan dos importantes ciudades de nuestro país porque no le muestran una lealtad total a su ego. Imaginen a cualquier otro presidente o funcionario electo de la historia diciendo algo así", agregó.

La voz de White se sumó a la de varios funcionarios que han condenado las declaraciones de Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que la declaración es "repugnante y motivo de descalificación", mientras que el candidato republicano de San Diego a la Cámara de Representantes, Jim Desmond, reprochó que Trump, como comandante en jefe, debe defender los intereses de Estados Unidos.

A través de un mensaje en redes sociales, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, matizó las palabras del mandatario y afirmó que "estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán en busca de armas nucleares".

En Instagram, White también advirtió sobre la posibilidad de una "operación de falsa bandera" y acusó a la derecha de preparar medidas ilegales para impedir, a su juicio, que la democracia prevalezca en las urnas.