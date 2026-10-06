El premio Goncourt selecciona a sus ocho finalistas tras la polémica sobre el uso de la IA

En liza quedaron las últimas novelas de Yannick Haenel ('La solitude des professeurs est infinie'); de Sonia Devillers ('Le fabuleux piano'); de Philippe Jaenada ('L’inconnue du Quai de Javel') y de Anne Godard ('Nous aussi'), que suenan ya fuerte en las quinielas.

Completan la lista Boris Bergmann con 'Minotaure'; Clémentine Mélois con 'Choses que je croyais perdues'; Sylvain Prudhomme por 'De l’autre côté du lac' y Olivier Rolin con 'La Guerre éternelle'.

Por su parte, 'C'était ça ou mourir' (Era eso o morir), la novela de Orélien, había aparecido en la primera relación de 16 nominados, que fue publicada en septiembre pasado, tras haber sido un éxito de ventas.

Pero análisis positivos sobre el uso de la IA en el texto y acusaciones de haber cometido plagio en escritos publicados durante la pasada década llevaron a la Academia Goncourt a anunciar la exclusión de Orélien el pasado 25 de septiembre, a menos de dos semanas del anuncio programado para este martes que debía reducir el número de candidatos al premio a ocho.

Más allá de las novedades sobre los finalistas, justo a cuatro semanas de que se anuncie el premio en París, el debate sobre el uso de la IA está lejos de haber concluido en el seno de la Academia, ya que, de acuerdo a la prensa local, su presidente, Philippe Claudel, quiere que se modifique oficialmente el reglamento para prohibir la utilización de esa tecnología en las obras seleccionadas.

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Además, tras la polémica con 'C'était ça ou mourir', todas las obras en liza este año fueron sometidas a análisis de uso de la IA, según informó la cadena pública France Inter.

Antes de que se desvele al gran triunfador de 2026, la Academia reducirá nuevamente la lista de nominados hasta cuatro finalistas, que serán anunciados el 27 de octubre.

El Goncourt se entrega cada año desde 1903 y su ganador es elegido por los diez miembros de la academia homónima, creada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.

El premio, que por su prestigio y popularidad asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas, tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el adjudicatario recibe un cheque por valor de solo diez euros.

Entre los ganadores del Goncourt figuran algunos de los grandes nombres de las letras francesas desde hace más de un siglo, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre pasando por Aamin Maalouf, Marguerite Duras o Simone de Beauvoir.