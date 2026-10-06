El presidente letón respalda a Kulbergs para formar Gobierno tras las elecciones generales

Rinkēvičs afirmó en una comparecencia que los votantes letones han otorgado a Kulbergs y a su AS un mandato claro, con un récord de 41 escaños en el Parlamento de cien miembros, la Saeima.

Una vez que el nuevo Parlamento se reúna por primera vez el próximo 3 de noviembre, nominará oficialmente a Kulbergs para formar un nuevo Gobierno, tal como establece la Constitución letona.

Sin embargo, hasta entonces, el actual primer ministro cuenta con el visto bueno de Rinkēvičs para comenzar conversaciones con cualquiera de los otros cinco partidos representados en la Saeima con el fin de formar una coalición en torno a sus 41 escaños.

"Los 41 votos en la Saeima son algo único y, por supuesto, todos están dispuestos a hablar y consultar con la Lista Unida y con Kulbergs sobre la formación del Gobierno", declaró Rinkēvičs.

AS ganó holgadamente las elecciones generales letonas, con un apoyo del 35,2 % de los votantes, por delante de la populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV), que quedó con un 13 % de los votos y la socialconservadora Poder Soberano/Nuevos Letones, a la que se reprochan posiciones prorrusas y que obtuvo un 11,7 %.

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La nacionalista y conservadora Alianza Nacional (NA) quedó como cuarta fuerza, con un 8,8 %.

"He escuchado un compromiso claro de todas las fuerzas políticas para mantener sin cambios el rumbo del país en materia de seguridad y defensa, por ejemplo, destinando el 5 % del PIB a defensa, así como un compromiso claro de trabajar en los asuntos planteados por el señor Kulbergs, concretamente desarrollar la economía y poner en orden las finanzas del Estado", afirmó el presidente.

En declaraciones a los periodistas en el Castillo de Riga, residencia oficial del presidente, Kulbergs calificó los resultados electorales de "una oportunidad única en la historia de la nación que brinda la posibilidad de poner en orden la economía".

Al recordar cómo formó una nueva coalición provisional después de que el Gobierno de la anterior primera ministra, Evika Siliņa, colapsara en mayo, Kulbergs señaló que, con el mandato electoral que ahora posee, no habría compromisos ni acuerdos basados en personas, sino que los ministros recibirían tareas claras y tendrían que rendir cuentas en el nuevo Gobierno.

Ainārs Šlesers, líder de Letonia Primero, declaró este martes a medios locales que había llegado el momento de una "reconciliación política" y que su partido está dispuesto a incorporar a sus 17 diputados a una coalición con Kulbergs.

Esto le proporcionaría una sólida mayoría de 58 votos en la Saeima.

Algunos analistas han señalado que la Alianza Nacional, que también está dispuesta a apoyar a Kulbergs, solo añadiría 10 diputados, lo que le daría a Kulbergs una frágil mayoría de 51 escaños.