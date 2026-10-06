El primer avión de combate F-16 Block 72 para Marruecos completa su vuelo de prueba

El avión forma parte del pedido de 25 cazas F-16 Block 72 realizado por Marruecos en 2019.

La firma estadounidense explicó en un comunicado que el F-16 Block 70/72 es la versión "más reciente y avanzada del F-16 Fighting Falcon", y añadió que el aparato cuenta con una aviónica modernizada, sensores de última generación y sistemas de misión mejorados, así como con "prestaciones que refuerzan su seguridad y fiabilidad".

El vicepresidente y director general de la división 'Integrated Fighter Group' de Lockheed Martin, Mike Shoemaker, subrayó que este primer vuelo supone "un avance concreto" en el programa F-16 Block 72 de Marruecos y constituye "una etapa esencial para reforzar las futuras capacidades aéreas del país".

"El F-16 sigue siendo un elemento esencial de la defensa aérea, tanto hoy como en el futuro. Estamos orgullosos del papel que seguirá desempeñando para apoyar la soberanía de Marruecos y contribuir a la estabilidad regional durante las próximas décadas", aseveró.

El aparato forma parte de los 25 F-16 C/D Block 72 cuya venta a Marruecos fue aprobada por el Departamento de Estado estadounidense en marzo de 2019, en un paquete que incluía los aviones y equipos relacionados y que fue valorado entonces en unos 3.787 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros).

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Lockheed Martin participará como patrocinador Platinum en el Marrakech Air Show, uno de los principales encuentros de la industria aeronáutica y aeroespacial en Marruecos, que arrancará mañana en esa ciudad sureña marroquí hasta el 10 de este mes y contará con unos 200 expositores de más de una veintena de países, entre ellos firmas internacionales como Airbus, Boeing, Safran y Thales.