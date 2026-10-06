El republicano Blakeman intensifica su campaña por Nueva York con impuestos y seguridad

Blakeman, también director ejecutivo del condado de Nassau, en Long Island, afirmó que Hochul está confiada en que revalidará en su segundo intento por la gobernación de Nueva York, y pidió a los votantes que no lo permitan.

"Republicanos, demócratas, independientes: si quieren impuestos más bajos, facturas de servicios públicos más bajas y calles más seguras, les pido su voto", indicó el candidato en un mensaje en X.

"Norte, sur, en cada rincón de Nueva York. ¡Destituyamos a Kathy Hochul y hagamos de Nueva York una ciudad segura y asequible de nuevo!", afirmó Blakeman, que el viernes contará con el presidente Donald Trump, que visitará a Nueva York para apoyarle.

Blakeman ha hecho de los impuestos y la asequibilidad temas centrales de su campaña contra Hochul, a la que acusa de "impuestos más altos, tarifas por congestión y facturas de servicios públicos disparadas".

La seguridad es otro tema protagonista de la campaña del republicano: "Kathy Hochul debe explicar por qué los neoyorquinos tienen miedo de usar el metro y les preocupa no llegar a casa sanos y salvos", indicó en su mensaje de hoy.

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Agregó que, de ganar las próximas elecciones de noviembre, apoyará a la Policía, trabajará para que el metro sea más seguro y promoverá la atención de las personas con problemas de salud mental.

Blakeman participó hoy en un acto de campaña junto al representante republicano Mike Lawler y funcionarios de agencias de seguridad en Chappaqua, al norte del estado, donde defendieron una mayor cooperación entre las fuerzas policiales locales y las autoridades migratorias federales y criticaron las políticas de ciudades y estados santuario.

De acuerdo con una encuesta del Instituto Siena publicada el 23 de septiembre, Hochul aventajaba a Blakeman con un 50 % de las preferencias de voto, frente al 41 % del republicano. Otra encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada ese mismo día, situaba a la demócrata en el 58 %, frente al 39 % de Blakeman.

El Comité Demócrata del Estado de Nueva York, controlado por Hochul, transfirió 10 millones de dólares a la cuenta de campaña de la gobernadora a finales del mes pasado, lo que supuso un importante impulso para la demócrata antes de una fecha límite clave para la recaudación de fondos.

Mientras, la campaña de Blakeman ha recibido alrededor de 3,5 millones de dólares del Partido Republicano del condado de Nassau, al que pertenece.