Empleado de un banco de EEUU se declara culpable de lavar 4,8 millones hacia Colombia

Gerardo Aquino, de 40 años y residente de Hollywood, Florida, aceptó su responsabilidad en un esquema para explotar su posición como empleado bancario.

Desde abril de 2022 hasta noviembre de 2023, Aquino abrió cuentas fraudulentas, emitió cientos de tarjetas de débito a otros miembros de la red de lavado y desbloqueó tarjetas de débito que TD Bank había restringido por posible fraude.

Las cuentas bancarias y tarjetas de débito se utilizaron para desviar aproximadamente 4,8 millones de dólares fuera de Estados Unidos, según la denuncia.

Como parte de este plan, Aquino abrió 86 cuentas individuales de clientes utilizando la misma dirección comercial en Miami. Solo esas cuentas se utilizaron para blanquear más de 3 millones de dólares en fondos ilícitos hacia el país suramericano.

A cambio, Aquino recibió más de 8.000 dólares en sobornos, pagados en efectivo y a través de una red de pagos digitales entre particulares.

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Aquino se declaró culpable de dos cargos: conspiración para blanquear dinero y recepción de sobornos por parte de un empleado bancario. La pena máxima de los dos cargos suma 50 años de prisión

Greg Millard, jefe adjunto de Operaciones de la Administración para la DEA, dijo en un comunicado que la declaración de culpabilidad de Aquino demuestra que los funcionarios financieros corruptos "son tan importantes" para las redes criminales como quienes trafican con drogas o incitan a la violencia.

La sentencia de Aquino está programada para el 23 de marzo de 2027.