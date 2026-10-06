Estatal venezolana PDVSA informa de incendio en refinería que ya fue controlado

En un comunicado publicado en las redes sociales, PDVSA indicó que el siniestro ocurrió a las 15:25 hora local (19:25 GMT), sin que se hayan registrado trabajadores lesionados, afectaciones a terceros "ni daños mayores".

"Ante el evento se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la Refinería Cardón, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro, a fin de garantizar la integridad del personal y de las instalaciones", añadió.

Asimismo, anunció que ya se conformó un comité de investigación para determinar las causas que ocasionaron el incendio.

PDVSA afirmó que el sistema de refinación nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la distribución de combustible en el país suramericano.

En mayo pasado, la empresa informó del incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande del país suramericano, que dejó cinco trabajadores lesionados y un fallecido.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales entonces, PDVSA explicó que el incendio se produjo tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo.

PDVSA anunció en ese momento una investigación pero hasta la fecha no ha hecho públicos los hallazgos.