Exfuncionario de la CIA se declara culpable de desviar 194 millones de dólares

Ante un tribunal federal de Virginia, David Rush, de 49 años, aceptó que fraguó un plan para defraudar al Gobierno federal utilizando su cargo como investigador de la CIA para desviar 194 millones de dólares a sociedades creadas a través de una red.

Rush firmó un acuerdo de culpabilidad que lo obliga a entregar los 194 millones de dólares, incluidos los 298 lingotes de oro encontrados en su propiedad en 2025, así como dos autos deportivos, 35 relojes de lujo y cuatro mansiones en Florida.

El exfuncionario enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, que será definida en una audiencia que podría celebrarse la próxima semana.

Los fiscales afirmaron que Rush tenía acceso a "programas gubernamentales altamente confidenciales y clasificados", aunque la denuncia no menciona a la CIA como su antiguo empleador.

En la declaración jurada que respalda la denuncia penal original en su contra, fue descrito como un "exempleado de alto nivel del Servicio Ejecutivo" de una agencia gubernamental del este de Virginia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Departamento de Justicia, Rush hizo que un contratista no identificado, denominado Compañía 1, transfiriera aproximadamente 145 millones de dólares a una sociedad creada bajo sus instrucciones.

Luego, instruyó a empleados de esa compañía y a un subcontratista para que canalizaran el dinero a una sociedad que él controlaba y utilizó los fondos para comprar cuatro propiedades en Palm Beach y Hobe Sound, Florida.