Exposición de arte en Panamá desafía la "norma heterosexual" a través del cuerpo y el alma

"Básicamente es un estudio, una narración visual alrededor de lo que es el cuerpo y lo que experimenta uno mismo como individuo. Es un trabajo muy autorreferencial, como persona migrante y queer, y cómo esas experiencias por las que el cuerpo ha pasado por los últimos 17 años de mi vida aquí en Panamá", comenta a EFE Hurtado.

La muestra, expuesta en la pequeña galería 'Artconsult' en Ciudad de Panamá hasta el 17 de octubre, exhibe un conjunto de 25 piezas que mezclan fotografía, collages análogos y de técnica, ensamblajes de fotos, acrílicos sobre lienzo y lápiz entre cuadros diminutos frente a otros de 130 centímetros.

En ella, ambos artistas desnudan tanto las visiones internas como la exploración sexual de cada uno mediante paletas de colores monocromáticas en un intento de plasmar el "alma" de dos hombres homosexuales que crecieron bajo ambientes homofóbicos.

"Con estas composiciones, busco hablar de lo que atraviesa el cuerpo, de los traumas, mis propios traumas, y experiencias de vida como persona queer en Panamá", dice, por su parte, Pérez.

Por culpa de la homofobia, uno mismo se "puede sentir que tiene que ir por un camino sin señalizar o sin una guía porque el mundo no te la ofrece" y es en ese proceso que "el cuerpo se va distorsionando, montando y cambiando".

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"El cuerpo cambia, transmuta, se mezcla. Es el proceso de la vida", reflexiona.

Así, entre plumas contrapuestas, arañas sobre los rostros en fotografías tamaño carnet y retratos de escenas sexuales, los artistas plasman sus miedos, vergüenzas y hacen una sátira de los insultos más comunes contra la comunidad LGTBIQ+.

"Es un dicho maldicho el que tiene pluma, en referencia a que es muy gay o afeminado. Es súper despectivo. Pero quise mostrar que al final la pluma es algo delicado, que dan ganas de acariciar", apunta Hurtado.

En palabras de la curadora, escritas en el dossier, Ana Berta Carrizo, 'El peso invisible de lo que callamos' es una "conversación entre dos artistas que comparten una necesidad de sanación y autoaceptación en un mundo difícil para quienes desafían la norma heterosexual".

En Panamá, la comunidad LGTBIQ+ enfrenta falta de respaldo legal, discriminación social y escasa protección estatal. Pese a que la homosexualidad está despenalizada en el país desde 2008, no hay ley general contra la discriminación por orientación sexual ni se reconocen plenamente sus derechos.

A ello se suman los discursos de odio, estigma y obstáculos institucionales persistentes, como el hecho de que las fuerzas de seguridad de Panamá consideran tener "actitudes homosexuales" como causa grave de destitución, frente a una comunidad organizada que se moviliza.

Una de las conquistas que la comunidad LGTBIQ+ panameña prioriza es la unión civil igualitaria. Los activistas han elevado el caso hasta organismos internacionales después de que en 2023 la Corte Suprema de Justicia cerró la puerta al matrimonio igualitario al sostener que “no tiene categoría” de derecho humano.

Según una encuesta de 2022 en Panamá (país con falta de data sobre derechos LGTBIQ+), el 77 % de los entrevistados expresó su rechazo a la posibilidad de que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 80 % se mostró en desacuerdo con que estas parejas puedan adoptar a menores de edad.