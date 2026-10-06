Francia hace desde un submarino el primer lanzamiento de prueba de un misil nuclear M51

El misil, lanzado sin carga nuclear desde el submarino nuclear 'Le Vigilant', fue disparado en el marco de la operación SMERTRIOS para comprobar la capacidad del sumergible de emplear el M51 tras su periodo de mantenimiento y reparaciones, indicó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

El proyectil fue seguido durante todo su vuelo por medios de la Dirección General de Armamento, incluidos los del buque de ensayos y mediciones 'Monge'.

El misil cayó en el Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de cualquier costa, añadió el Ministerio, que señaló que el ensayo se realizó sin carga nuclear y respetando los compromisos internacionales de Francia.

El M51.3 es la tercera versión del misil balístico estratégico mar-tierra M51 y entró en servicio operativo el 24 de octubre de 2025, precisó el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Afirmó que la nueva versión ofrece mayor alcance, precisión y capacidad para superar defensas antimisiles, y está destinada a mantener la capacidad de disuasión de la flota de submarinos nucleares franceses ante la evolución de las defensas de potenciales adversarios.

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El Ministerio calificó el lanzamiento como una validación de la capacidad operativa del sistema de armas del 'Le Vigilant' y destacó el papel de la industria francesa en el desarrollo de las tecnologías utilizadas en la disuasión nuclear.

El M51 constituye el componente marítimo de la fuerza nuclear francesa, que París considera esencial para garantizar su capacidad de disuasión a largo plazo.