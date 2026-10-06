Francia hace desde un submarino el primer lanzamiento de prueba de un misil nuclear M51.3

"Este éxito técnico es una nueva demostración de la credibilidad de nuestra disuasión, cuya perennidad está asegurada. Para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser poderoso", manifestó Macron en un mensaje escrito y en vídeo divulgado en sus redes sociales desde la fragata multi-misiones 'Auvergne', desde la que asistió al "primer lanzamiento del nuevo misil balístico M51.3".

El misil, lanzado sin carga nuclear desde el submarino nuclear 'Le Vigilant', fue disparado en el marco de la operación SMERTRIOS para comprobar la capacidad del sumergible de emplear el M51 tras su periodo de mantenimiento y reparaciones, indicó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado. "Muy pocas naciones disponen de tal experiencia", apostilló Macron.

"Nuestra disuasión nuclear nos protege y seguirá protegiéndonos", añadió el jefe de Estado francés.

Este lanzamiento, dirigido por la Dirección General de la Armada y la Marina Nacional francesas, "demuestra la excelencia de nuestro sistema de defensa y de las tecnologías desarrolladas por nuestra industria al servicio de la credibilidad de nuestra disuasión nuclear", abundó la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, también en sus redes sociales.

El proyectil fue seguido durante todo su vuelo por medios de la Dirección General de Armamento, incluidos los del buque de ensayos y mediciones 'Monge'.

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El misil cayó en el Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de cualquier costa, añadió el Ministerio, que señaló que el ensayo se realizó sin carga nuclear y respetando los compromisos internacionales de Francia.

El M51.3 es la tercera versión del misil balístico estratégico mar-tierra M51 y entró en servicio operativo el 24 de octubre de 2025, precisó el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

La ministra Vautrin precisó que hubo un "disparo de cualificación de noviembre de 2023", pero que el lanzamiento de hoy es "el primero efectuado desde un submarino de la clase SNLE (submarino nuclear lanzador de misiles balísticos)".

Su Ministerio afirmó que la nueva versión ofrece mayor alcance, precisión y capacidad para superar defensas antimisiles, y está destinada a mantener la capacidad de disuasión de la flota de submarinos nucleares franceses ante la evolución de las defensas de potenciales adversarios.

El Ministerio calificó el lanzamiento como una validación de la capacidad operativa del sistema de armas del 'Le Vigilant' y destacó el papel de la industria francesa en el desarrollo de las tecnologías utilizadas en la disuasión nuclear.

El M51 constituye el componente marítimo de la fuerza nuclear francesa, que París considera esencial para garantizar su capacidad de disuasión a largo plazo.