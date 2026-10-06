Fuerzas progubernamentales del Yemen lanzan ofensiva para acorralar a hutíes en la costa

Las progubernamentales fuerzas Escudo de la Nación dijeron en X que esta ofensiva forma parte de la operación "Amanecer del Yemen" para retomar las zonas bajo control de los hutíes, incluida la capital, Saná, y restablecer las instituciones estatales tras 12 años de guerra que han dividido y devastado el país árabe.

Las tropas yemeníes aseguraron posiciones elevadas clave en el distrito de Al Waziyah, que se sitúa entre la costa occidental y el interior de Taiz y limita con varias zonas estratégicas para realizar una gran ofensiva en la costa del mar Rojo, donde ya han recuperado los alrededores del estrecho de Bab al Mandeb y la ciudad de Moca.

Sin embargo, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que los rebeldes repelieron un avance de las tropas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí al suroeste de Al Waziyah, mientras que indicó que destruyeron varios vehículos blindados y equipos militares y causaron "decenas de bajas".

También aseguró que los hutíes lanzaron misiles balísticos contra "concentraciones enemigas" que se estaban reagrupando, unas afirmaciones que no han podido ser verificadas independientemente, mientras que Sarea también dijo que los insurgentes repelieron "varias tentativas de avance" hacia Bab al Mandeb.

Al Waziyah tiene una importancia estratégica porque conecta el eje de la costa occidental situado entre Moca y Bab al Mandeb con Taiz y los accesos a la vecina provincia de Lahj. Asegurar el control del distrito es fundamental para las fuerzas gubernamentales para proteger su flanco costero y facilitar nuevos avances hacia el interior.

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Ayer, en el marco de la ofensiva iniciada hace dos días por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, y apoyada por la coalición capitaneada por Riad, las tropas leales al Gobierno yemení afirmaron haber recuperado la zona que da acceso a Bab al Mandeb, así como la ciudad de Moca, que estaban en manos de los hutíes el mes pasado.