Hundido un carguero en un ataque con drones en la costa búlgara del mar Negro, según medio

El Gobierno búlgaro no ha confirmado el hundimiento pero sí que dos barcos han sido atacados con drones en la zona económica exclusiva búlgara del Mar Negro, y ha anunciado una reunión de emergencia de los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes, Medio Ambiente, así como de la presidencia del país.

Fuentes del Ministerio del Interior de Rumanía, al norte de Bulgaria, informaron a la emisora privada búlgara Nova TV que dos tripulantes de uno de los buques fallecieron y otros once fueron rescatados.

Según Maritime.bg, este es el primer ataque que en la zona económica exclusiva de Bulgaria.

El ataque se produjo a unas 80 millas náuticas (148 kilómetros) de la localidad búlgara de Byala.

El buque hundido sería, según ese medio, el Alfa Watan, un carguero que portales especializados señalan tiene bandera de Togo y es propiedad de una empresa turca que transportaba grano desde Turquía a Rumanía, mientras que el otro sería el Able, con bandera de Palaos y también de propiedad turca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este segundo buque sufrió un fuerte incendio que obligó a sus 18 tripulantes a abandonarlo. Todos los marineros, algunos de ellos heridos, fueron rescatados por un ferry búlgaro y están siendo trasladados hacia la ciudad búlgara de Varna.

Maritime.bg informa de que un tercer buque, que transportaba unas 160.000 toneladas de grano, habría sido también atacado y estaría frente a la costa, aunque el Gobierno búlgaro sólo ha informado de dos buques.

El primer ministro, Rumen Radev, comparecerá ante los medios al inicio de la reunión de emergencia, prevista para las 08.15 GMT.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, responsabilizó ayer a Rusia del ataque con drones que dejó dos muertos en un carguero que transportaba cereales frente a la costa de Rumanía en el mar Negro.