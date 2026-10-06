Kenia confirma su primer caso de ébola en Nairobi, un contagio importado de RD del Congo

"El Ministerio de Sanidad de Kenia desea informar al público de que ha confirmado el primer caso importado de la enfermedad del virus Bundibugyo del Ébola", señaló en una rueda de prensa en Nairobi el ministro de Sanidad, Aden Duale.

Duale detalló que el paciente, un ciudadano keniano que ha residido "durante los últimos siete años" en la RDC, cayó enfermo hace alrededor de un mes y recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala, capital de Uganda, y luego en avión a Nairobi.

Tras aterrizar el pasado día 3 en Nairobi con un avión de la aerolínea keniana Jambojet, "se sometió a los controles de salud pública habituales" en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA, en inglés) de la capital keniana, el más grande del país y uno de los principales en África oriental.

"Posteriormente, fue trasladado por un pariente y un amigo directamente al Hospital de Nairobi (un hospital privado de la capital), donde fue aislado rápidamente" en una instalación construida durante la pandemia de la covid-19, relató el ministro.

El enfermo, precisó, "presentaba fiebre, escalofríos, fatiga intensa, debilidad, dolor muscular, dolor al tragar, garganta irritada y hemorragias subcutáneas en los puntos de inyección", un cuadro clínico que llevó a los médicos a realizar pruebas de la cepa Bundibugyo del ébola, para la que no existe tratamiento específico ni vacunas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de recibir "tratamiento de apoyo", lamentó Duale, el paciente falleció la pasada noche, alrededor de las 23.30 hora local (20.30 GMT).

"Se están llevando a cabo los preparativos para un entierro seguro y digno del difunto y está previsto que el entierro tenga lugar más tarde hoy, de acuerdo con los protocolos de salud pública" del ébola, enfatizó.

Las autoridades kenianas están buscando a los 23 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que viajaron en el mismo vuelo que el fallecido y han identificado además 28 contactos del difunto, incluidos miembros de su familia y personal médico que lo atendió.

"Se han puesto en marcha todos los sistemas necesarios para frenar la propagación de la enfermedad", concluyó Duale.

La epidemia afecta a 64 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.