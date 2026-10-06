La bolsa de São Paulo retrocede un 0,52 % tras el máximo histórico de la víspera

El Ibovespa, índice de referencia del corro paulista, terminó la jornada en los 205.835 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,51 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,976 reales para la compra y 4,975 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La bolsa vivió hoy una jornada más tranquila, tras la euforia vivida el día anterior, cuando se disparó un 7,70 %.

El mercado celebró la ventaja de casi dos puntos porcentuales obtenida por el ultraderechista Flávio Bolsonaro, cuya agenda económica es más liberal, sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Hoy, las acciones de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, cayeron un 2,2 %, después de saltar más de un 8 % el lunes.

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Al frente de las pérdidas en el Ibovespa figuraron los papeles de Banco do Brasil (-6,4 %) y los de la empresa ferroviaria Rumo (-3,4 %).

Del otro lado, los títulos que más ganaron fueron los de la financiera LWSA (+8,8 %) y los de la concesionaria de carreteras Ecorodovias (+6,7 %).

El volumen financiero negociado durante la jornada rondó los 58.190 millones de reales (11.680 millones de dólares / 10.375 millones de euros), en unos 6,5 millones de operaciones.