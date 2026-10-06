La campaña de Bolsonaro advierte al Supremo de posibles destituciones de jueces

El coordinador de la campaña de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, hizo la advertencia en una reunión que mantuvo en Brasilia con el presidente del Supremo, Edson Fachin.

Marinho dijo que, en la próxima legislatura, que comienza en febrero, el Senado no dejará pasar si un juez comete un eventual "delito de responsabilidad", como se conocen las faltas graves que pueden motivar la apertura de un proceso de destitución en el seno de la Cámara Alta.

"Dejamos claro que cuando haya un delito de responsabilidad de un magistrado del Supremo, el Senado no lo va a dejar pasar. Hoy se está dejando pasar", afirmó Marinho a los periodistas tras la reunión.

En los últimos meses, varios senadores han presentado al menos 60 peticiones de destitución contra el magistrado Alexandre de Moraes, conocido por su papel de instructor en el juicio que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro por presunta corrupción.

No obstante, ninguno de esos procesos ha sido admitido a trámite por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, que ostentará ese cargo hasta el inicio de la próxima legislatura.

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El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro ha salido muy reforzado en las elecciones del pasado domingo y en la próxima legislatura pasará a tener 28 senadores, algo más de un tercio de la Cámara Alta.

Para la destitución de jueces es necesario el apoyo de 54 parlamentarios, dos tercios del Senado, y el PL podría alcanzar esa cifra si suma el apoyo de varios partidos de derechas.

El Supremo está en el centro de un escándalo de grandes proporciones en torno al Banco Master, institución liquidada el año pasado por orden del Banco Central por un fraude que supera los 10.000 millones de dólares.

En el curso de las investigaciones, se ha descubierto que varios jueces del Supremo tenían vínculos estrechos con Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master, que está en prisión preventiva por su implicación en la trama.

En el caso del juez De Moraes, las investigaciones han destapado que el bufete de abogados de su esposa firmó un contrato de prestación de servicios con el Banco Master de 130 millones de reales (26 millones de dólares o 23 millones de euros).

Además, Vorcaro envió mensajes a un teléfono móvil atribuido por la policía a De Moraes en vísperas de la detención del banquero, para consultarle al juez sobre la conveniencia de huir del país.

La reunión del asesor de Bolsonaro con el presidente del Supremo se da a menos de tres semanas de la segunda vuelta de las elecciones, en las que el opositor se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.