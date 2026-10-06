La ciudad colombiana de Cali inicia la demolición de edificios afectados por el terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que los equipos de ingeniería han inspeccionado más de 4.000 de los 14.000 inmuebles que deben ser evaluados para determinar las afectaciones provocadas por el sismo. Hasta el momento, de ese proceso se han identificado 60 edificaciones que deberán ser demolidas.

De estas, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ya aprobó la demolición de 36 inmuebles, mientras que los otros 24 están pendientes de recibir la autorización correspondiente.

"Quiero ser claro que el principal objetivo que hoy tenemos es iniciar cuanto antes la reconstrucción de vivienda. Yo espero que, a más tardar, en diciembre podamos ver las primeras obras que inician en los edificios que han colapsado", dijo el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, citado en un comunicado.

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó al menos 335 fallecidos, 4.516 heridos y 364 personas rescatadas, además de 206.931 viviendas averiadas y 36.478 destruidas, según las cifras oficiales.

La emergencia afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene Colombia, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.