La inflación de la OCDE sube al 4,3 % en agosto por el fuerte repunte de la energía

La inflación general aumentó en 23 de los 38 países de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) -por ejemplo, en España pasó del 3,6 % de julio al 4,3 % de agosto, en la media de la OCDE- se mantuvo estable -como Estados Unidos, en el 3,4 %- o prácticamente estable en doce y cayó en tres (Estonia, Eslovaquia y Turquía).

No obstante, Turquía sigue siendo el farolillo de cola de la inflación, con una tasa del 31,5 % en agosto, tres décimas menos que en julio pasado.

Por encima del 5 % se situaron Colombia (6,2 %), Islandia (5,6 %) y Lituania (6,1 %).

La inflación energética de la OCDE se disparó al 13,6 % interanual en agosto, frente al 11,6 % de julio, con aumentos en 28 de los 37 países para los que había datos disponibles.

En Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia, España y Turquía, el incremento fue superior a cinco puntos porcentuales.

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En contraste, la inflación de los alimentos cayó al 2,8 %, desde el 3,2 % de julio, su nivel más bajo desde julio de 2021.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en el 3,6 % por tercer mes consecutivo.

En el G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón) la inflación general apenas varió, al situarse en el 3,1 % en agosto frente al 3 % de julio.

El aumento de la inflación energética en este grupo, que alcanzó el 14 %, fue compensado en parte por la moderación de los precios de los alimentos, cuya inflación bajó al 1,9 %, su nivel más bajo desde octubre de 2024. La energía fue el principal factor del aumento de la inflación en Italia, Francia y Reino Unido.

En la zona euro, la inflación medida por el índice armonizado de precios al consumo subió al 3,2 % en agosto, desde el 3 % de julio, mientras la inflación energética se disparó al 14,3 %, su nivel más alto desde enero de 2023.

La estimación preliminar de la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat, apunta a una nueva aceleración en septiembre, hasta el 3,8 %, un aumento de 0,6 puntos porcentuales que llevaría la inflación de la zona euro a su nivel más alto desde septiembre de 2023.

La inflación energética habría alcanzado el 18,8 %, mientras la subyacente se habría mantenido en torno al 2,5 % en la zona euro.

En el G20, la inflación interanual aumentó al 4,1 % en agosto, frente al 3,9 % de julio. La inflación subió en India hasta el 5 %, y en China e Indonesia hasta el 0,8 % y el 3,2 %, respectivamente. Por el contrario, cayó en Argentina y Brasil y se mantuvo prácticamente estable en Arabia Saudí y Sudáfrica.