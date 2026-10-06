La minera surcoreana Posco inaugura su segunda planta de litio en Argentina

La nueva planta produce carbonato de litio, con una capacidad para procesar 23.000 toneladas anuales.

Esta planta se suma a la que produce hidróxido de litio, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales, también en Sal de Oro.

Al acto de inauguración asistieron, entre otros, la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, y los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, el director ejecutivo de Posco Holdings, Chang In-hwa, y el presidente de la filial de la compañía en Argentine, Park Hyeon.

Sal de Oro se encuentra dentro del enorme Salar del Hombre Muerto, en la frontera entre las provincias de Catamarca y Salta.

La primera etapa del proyecto, orientada a la producción de hidróxido de litio, demandó una inversión de 800 millones de dólares, mientras que la segunda etapa, cuyo objetivo era la puesta en marcha de la planta inaugurada este martes, ha implicado una inversión de 207,9 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto ha contribuido a la generación de unos 5.000 puestos de trabajo, incluidos cerca de 600 empleos directos en Posco Argentina.

Según informó el Gobierno argentino, en el acto de este martes se firmó un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo de las etapas tres y cuatro de la iniciativa, que permitirá alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

En abril pasado, Poco, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Corea, concretó la compra a la canadiense Lithium South de la firma NRG Metals Argentina, dueña del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li), en fase de exploración.

En el Salar del Hombre Muerto también operan otras empresas productoras de litio, como la anglo-australiana Rio Tinto y la australiana Galan Lithium.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el del cobre y el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción, incluyendo a Sal de Oro, de Posco.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio.