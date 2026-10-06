La OMS y la agencia de la salud de la UA apoyan a Kenia para frenar la expansión del ébola

La oficina de la OMS en Kenia reafirmó en X su respaldo a este país para "detener una mayor propagación".

El director regional de esa agencia de la ONU para África, Mohamed Janabi, lamentó también en X "profundamente" la muerte del paciente, que "enfermó mientras se encontraba en la RDC y viajó a través de Uganda antes de llegar a Kenia en busca de atención médica".

Las autoridades sanitarias de Kenia "detectaron, aislaron y atendieron al paciente con prontitud, siguiendo las recomendaciones de la OMS", subrayó.

El director general aseguró que "todas las personas que tuvieron contacto con el paciente en Kenia están siendo objeto de un seguimiento estrecho, y se llevará a cabo un entierro seguro y digno conforme a los protocolos de salud pública establecidos".

También consideró importante distinguir entre un caso importado y un brote.

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"Un caso importado -aclaró- se produce cuando una persona infectada entra en un país procedente de otro lugar. Un brote requeriría una transmisión local continuada dentro del país, algo que, hasta el momento, no ha ocurrido en Kenia".

En la misma línea, el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, expresó sus "condolencias a la familia" del paciente.

"Kenia actuó con rapidez. Los CDC de África están apoyando la respuesta nacional y nuestro equipo se está desplazando al terreno para trabajar junto a las autoridades", enfatizó.

"Este caso -añadió el jefe de la agencia de salud pública de la UA- nos recuerda una vez más la importancia de mantener la vigilancia en nuestras fronteras".

El Gobierno de Kenia confirmó este martes su primer caso de ébola en Nairobi, un keniano que vivía en la RDC, llegó el pasado sábado al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi y murió la pasada noche en un hospital de la capital.

El paciente enfermó hace un mes y recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala, capital de Uganda, y luego en avión a Nairobi.

La epidemia afecta a 64 zonas de salud de siete de las 26 provincias de la RDC: Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.