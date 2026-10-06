La prensa extranjera condena la agresión de colonos a un reportero en Cisjordania ocupada

"Este ataque constituye un intento flagrante de intimidar a la prensa y obstaculizar la difusión de información veraz desde Cisjordania. Los medios internacionales tienen la responsabilidad de exponer todas las perspectivas de la historia y no se dejarán disuadir por agresiones físicas ni amenazas", afirmó la FPA en un comunicado.

La organización expresó su "profunda alarma" por el ataque contra Ashtiye, de 58 años, quien fue golpeado reiteradamente y despojado de su equipo fotográfico por un grupo de colonos israelíes.

El fotoperiodista sufrió contusiones en la cabeza y el torso y fue trasladado a un hospital de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), donde permanece bajo observación, según compartió la propia AFP.

Ashtiye y el también fotógrafo de AFP John Wessels se encontraban cerca de Aqraba (norte) cuando fueron objeto de disparos mientras cubrían actos de violencia de colonos israelíes contra agricultores palestinos durante la recogida de aceitunas, a apenas 500 metros de una decena de soldados israelíes que no hicieron nada para frenarlo, según el relato difundido por la agencia francesa.

La Asociación de la Prensa Extranjera reclamó a las autoridades israelíes que investiguen el ataque y, en particular, por qué los soldados presentes no intervinieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han denunciado un aumento de las restricciones y agresiones contra periodistas que trabajan en la zona por parte de los colonos israelíes que residen en este territorio ocupado desde 1967, lo que se considera ilegal según el derecho internacional.

El propio Ashtiye ya sufrió amenazas y vio su vehículo quemado este agosto, según denunció entonces la agencia francesa, a manos de colonos israelíes en Cisjordania.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), 19 periodistas han sido detenidos por las autoridades israelíes en Cisjordania desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.