Las proyecciones de inflación en Argentina se mantienen en el 30 % para 2026

La nueva proyección sobre la evolución de los precios minoristas no tuvo correcciones con respecto al sondeo anterior, hecho a finales de agosto.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en agosto último en el 33,5 % interanual y crecieron el 1,7 % con respecto a julio, según los más recientes datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a septiembre de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este martes, los expertos esperaban que la inflación subiera en el noveno mes del año un 1,9 %, en comparación con agosto.

El dato oficial de la inflación de septiembre se conocerá el próximo 13 de octubre.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central entre el 28 y el 30 de septiembre, los economistas privados proyectan para este mes de octubre una tasa de inflación del 1,7 %.

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El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluyó una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que quedó superada con el dato del primer cuatrimestre, en el que los precios al consumidor acumularon un alza del 12,3 %.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 remitido en septiembre pasado por el Ejecutivo al Congreso prevé que la inflación acumulará finalmente en 2026 un alza del 30 %, desde un aumento del 31,5 % en 202 El proyecto de Presupuesto 2027 incluye además una proyección de la inflación para el próximo año del 21,1 %.