Lecornu acusa a la izquierdista LFI de atizar la violencia con fines electorales

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, Lecornu acusó a LFI de "atizar la violencia para poder atacar a las fuerzas del orden con fines electoralistas" y de "ser ambiguos" en la condena a los numerosos actos violentos que se han registrado en las protestas estudiantiles.

En ese sentido, recordó la participación de un diputado de LFI en algunos bloqueos de institutos o las declaraciones al inicio del movimiento estudiantil del alcalde de Saint-Denis "legitimando la violencia".

Para Lecornu, se trata de ser "ambiguos" con la condena a la violencia dentro de un "proyecto político frente a las presidenciales" que consiste en "sembrar el caos".

Mientras que cientos de miles de personas participaban en más de mil manifestaciones convocadas en todo el país por los sindicatos estudiantiles, a las que se sumaron los obreros, el primer ministro señaló que los actos violentos registrados son "los más duros de los últimos decenios".

En los mismos, dijo, 215 alumnos han resultado heridos, la mayoría de ellos por agresiones, al igual que 85 docentes, de ellos 34 directores de instituto, y 715 agentes.

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"La ultraviolencia ha llamado a la puerta de los institutos. Debe ser condenada sin condiciones. Quemar un instituto o linchar a un docente no mejora la situación educativa", aseguró.

Lecornu negó que el Ejecutivo haya dado instrucciones del uso de la fuerza a las fuerzas del orden y se apoyó en dos circulares en ese sentido que ya había publicado el Ministerio del Interior, al tiempo que negó que los agentes sean racistas, como se ha denunciado a través de las redes sociales.

Pero justificó el uso de la fuerza por parte de policía y gendarmería "porque elementos violentos se mezclan con los estudiantes y les atacan a ellos y a las fuerzas del orden".

El primer ministro acogió "con alivio" las manifestaciones de este martes que, dijo, "dan un contexto legal a las protestas" frente a las de los últimos días, que eran espontáneas.

Mostró su intención de mantener el diálogo con los estudiantes, para responder a sus reivindicaciones, recordó que el proyecto de presupuestos para 2027 que ha presentado el Gobierno incrementa en 1.200 millones la partida para educación, "lo que permitirá responder en parte a esas peticiones" y apeló a que los candidatos a las presidenciales desvelen sus propuestas en ese terreno.