Los Premios Emmy de televisión se mudarán a Prime Video a partir de 2027

El acuerdo, de seis años de duración y calificado de histórico, convierte a Prime Video en la sede mundial exclusiva de los premios. La medida pone fin al sistema de rotación que durante décadas repartió la ceremonia entre las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC.

"Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia, accesible a audiencias de todo el mundo", escribió la institución.

Pese a que la ceremonia se transmitirá en la plataforma de streaming, la Academia de la Televisión destacó que no será de pago y que la ceremonia "se podrá ver gratis para el público de todo el mundo".

Con esta decisión, los Emmy se suman a otras galas que han decidido abandonar la televisión convencional.

El año pasado, los Óscar anunciaron que dejarán de emitirse en ABC para pasar a YouTube a partir de 2029, y los Actor Awards, antes conocidos como los premios del Sindicato de Actores (SAG), se transmiten por Netflix desde 2024.

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"La televisión nunca ha sido tan global, y los Emmy deberían ser una celebración que todo el mundo pueda compartir", declaró Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión.