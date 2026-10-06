Marco Rubio pedirá desde la Acrópolis griega una "renovación del espíritu occidental"

Rubio pronunciará el discurso en la capital griega, desde "la cuna de la civilización occidental", donde reivindicará una herencia que, según Washington, se extiende desde Atenas y Roma, pasando por la cristiandad, hasta la fundación de la República estadounidense, explicó en un comunicado el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

Johnson adelantó que Rubio recurrirá a la historia de la antigua Grecia como "la primera expresión plena" de las cualidades que terminaron definiendo a Occidente: "curiosidad, valentía, ambición y un espíritu inquieto de exploración y descubrimiento de lo desconocido".

En febrero de 2025, el vicepresidente, JD Vance, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, dio un discurso similar sobre la necesidad de recuperar los "valores" que Estados Unidos y Europa comparten y advirtiera sobre lo que consideraba un alejamiento europeo de esos principios.

Un año después, en la misma conferencia, Rubio reivindicó explícitamente la existencia de una "civilización occidental" compartida entre ambos lados del Atlántico.

Rubio llegó este martes a Grecia procedente de Islandia, primera escala de una gira europea que concluirá el jueves en Portugal y que tiene como eje el refuerzo de la cooperación en defensa con sus aliados.

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En Reikiavik, el jefe de la diplomacia estadounidense planteó aumentar la colaboración militar ante las amenazas en el Ártico, además de abordar asuntos económicos y energéticos.

En Atenas, encabezará el sexto Diálogo Estratégico entre Estados Unidos y Grecia, centrado en la cooperación en defensa y la seguridad energética.