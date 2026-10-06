México anuncia nuevo titular del Seguro Social en Durango tras 5 casos de bebés fallecidos

En un comunicado, el IMSS nombró a Saúl Nevárez Jiménez como nuevo representante en Durango y apuntó que su prioridad "será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales", y será el encargado de informar sobre los avances del caso.

Además de hacer cumplir en Durango las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 "y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso".

El IMSS destacó que cuenta con 29 años de trayectoria institucional, es médico cirujano por la Universidad Juárez del estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

El pasado 29 septiembre, el IMSS informó que todavía no existían conclusiones sobre las causas de la muerte de cinco recién nacidos, ocurridas a mediados de septiembre, y confirmó que mantenía abiertas investigaciones médicas, legales y laborales sobre el caso.

"La investigación médica sigue en marcha y también la investigación legal", afirmó el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia de prensa presidencial de aquel día.

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El funcionario se refirió a los cinco bebés que murieron el pasado 21 de septiembre mientras eran atendidos en la UCIN, un caso que el organismo comenzó a investigar tras detectar una bacteria en esa área.

Robledo señaló que, además de las médicas y legales, “se están haciendo investigaciones también desde el área laboral” y aseguró que el organismo espera contar “pronto” con resultados, aunque no detalló qué aspectos se indagan en estas dos últimas vertientes.

El pasado 21 de septiembre, el IMSS informó que realizaba una revisión clínica y epidemiológica integral de los fallecimientos, registrados según reportes locales entre los días 15 y 19 de ese mes.

Durante la vigilancia epidemiológica, el organismo detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, aunque advirtió entonces que su presencia "no explica por sí sola los fallecimientos".

Pese a ello el instituto no precisó públicamente qué bacteria fue localizada ni si estaba presente en los cinco recién nacidos fallecidos, por lo que hasta ahora no ha establecido una causa común de las muertes.