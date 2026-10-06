Miles de manifestantes salen a las calles de Atenas contra la visita de Marco Rubio

Más de 3.000 personas, según datos de la Policía, protestaron en el centro de Atenas contra la guerra en Oriente Medio y la visita de Rubio a Grecia, por lo que el tráfico fue cortado en varias avenidas principales de la capital griega.

Miles de agentes policiales han sido desplegados en Atenas para garantizar la seguridad de cara a la llegada del político estadounidense este martes.

Con pancartas en las que se podían leer lemas como "Marco Rubio no deseado" y "Que se vayan los asesinos de los pueblos", los manifestantes marcharon ondeando banderas palestinas y cubanas por el centro capitalino y frente al Parlamento de Grecia.

En la agenda de la reunión de mañana figuran los conflictos en Oriente Medio e Ucrania, así como el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre EE.UU. y Grecia en sectores de energía, defensa, tecnología, transporte marítimo y comercio.

Poco antes de salir rumbo a Islandia, primer destino de su gira europea, Rubio calificó a Grecia como "un aliado muy importante".

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Tras su paso por Atenas, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional viajará a Portugal.

Según la emisora pública ERT, otros temas importantes serán el llamado 'Corredor Vertical de los Balcanes', un gasoducto que pasa por Grecia y que suministra gas natural a Ucrania, y la finalización de un acuerdo para la adquisición por parte del país heleno de cazas F-35 estadounidenses.

Tras sus reuniones con el Gobierno griego, Rubio dará un discurso en Pikna, donde hace miles de años se reunía la llamada 'Asamblea del Pueblo' durante la era democrática de Atenas en la antigua Grecia.

Grecia y EE.UU. tienen un acuerdo de cooperación en defensa, que fue renovado en 2019 para aumentar la presencia de fuerzas estadounidenses en la base aérea y naval de Suda, en la isla de Creta, así como las bases aéreas de Larisa y de Stefanovikio, en Grecia central, así como en el puerto de Alejandrópolis, en el norte del país.