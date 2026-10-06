Muere a los 109 años el hombre más viejo de Polonia, veterano de la Segunda Guerra Mundial

"El soldado para quien el servicio a la patria fue el valor de toda una vida" ha "puesto fin a su guardia eterna", señalaron las WOT en su comunicado, en el que recordaron que Lutak "fue testigo de los eventos más importantes de nuestra historia",.

Lutak había cumplido 109 años el pasado 29 de agosto.

Nacido en 1917 en Żarnowa, en el sureste de Polonia, participó en algunos de los principales episodios de la historia contemporánea del país.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de una tripulación de carros de combate en la campaña de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia.

Posteriormente se incorporó a la resistencia polaca y dirigió un grupo de sabotaje del Ejército Nacional (Armia Krajowa), la principal organización clandestina armada polaca durante la ocupación alemana, donde fue conocido con el pseudónimo de 'Pancerz'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lutak, que alcanzó el grado de capitán, mantuvo durante sus últimos años una presencia activa en los círculos de veteranos y participó en actos conmemorativos y encuentros con jóvenes.

Su testimonio era considerado especialmente valioso por haber vivido tanto la Polonia de entreguerras, como la ocupación alemana, el período bajo el régimen comunista y la transformación democrática del país.

Por su participación en los conflictos bélicos y su compromiso con la memoria histórica, recibió múltiples condecoraciones y reconocimientos a lo largo de su vida, como la Cruz del Ejército Territorial, institución que se considera como la heredera histórica de la resistencia polaca de la Segunda Guerra Mundial.

Según los registros citados por medios polacos, Lutak se convirtió en el hombre más longevo de Polonia en julio de 2024, tras la muerte de Władysław Fidos, que tenía 108 años.

Según la Organización de Supracentenarios Europeos, el varón de edad más avanzada del continente europeo es en estos momentos el portugués Joaquim Varela, nacido en 1915 y de 111 años de edad.