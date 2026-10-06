Nigeria rebaja de 32 a 25 el número de personas muertas al estrellarse un avión militar

"La aeronave NAF 931 transportaba a 25 personas: cinco miembros de la tripulación y 20 pasajeros", precisó la NAF en un comunicado, corrigiendo así las cifra de 32 víctimas que las autoridades divulgaron este lunes.

El accidente -recordó- ocurrió cuando el avión realizaba una "misión rutinaria" mientras volaba desde Benín, capital del sureño estado de Edo, con rumbo a la también ciudad meridional de Lagos, la mayor urbe y centro económico del país.

"De inmediato, se activaron los procedimientos de búsqueda y rescate, llevándose a cabo labores de respuesta en coordinación con las autoridades competentes para localizar y determinar la situación de todas las personas a bordo. No se han encontrado supervivientes", señaló la NAF, al publicar los nombres de las 25 víctimas.

El jefe del Estado Mayor del Aire, mariscal del aire Sunday Kelvin Aneke, expresó sus "profundas condolencias" a las familias del personal y de los pasajeros que perdieron la vida tras el accidente, acaecido cerca de una base naval en la zona de Igbokoda, en el estado de Ondo.

A última hora de este lunes, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó la muerte de las personas que se encontraban a bordo del avión militar.

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"Ruego por el eterno descanso de las almas de los valientes oficiales y para que dios todopoderoso conceda a sus familias y a la NAF la fortaleza necesaria para sobrellevar esta lamentable pérdida", indicó Tinubu en un comunicado.

"Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación. Nuestro personal de la Fuerza Aérea arriesga su vida a diario para garantizar la seguridad de Nigeria. Su sacrificio jamás será olvidado", añadió el mandatario.

El presidente ordenó a la NAF iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente para evitar así "que se repita en el futuro".

El rastro del aparato, modelo ATR-42 y con matrícula NGR 931, se perdió a las 09:13 hora local (08:13 GMT) de este lunes, informó el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo, al subrayar que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".