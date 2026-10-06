Nintendo vuelve al gimnasio y prepara el lanzamiento de su nuevo juego familiar deportivo

‘Nintendo Switch Sports Resort’ (Switch 2, a partir del 22 de octubre) es un título para toda la familia que propone partidas en 12 disciplinas deportivas en las que los jugadores compiten entre ellos gracias a un control de movimiento que simula el gesto de cada actividad con los propios mandos.

De este modo, habrá que realizar el movimiento de tirar a los bolos, lanzar una pelota a canasta, usar un arco o boxear usando los mandos y con el mismo realismo de acción que el deporte requiere, aunque con la salvedad de hacerlo desde el salón de casa.

Un modelo de juego revolucionario que rompió el mercado con su primer título del que vendieron, en 2006, casi 83 millones de juegos convirtiéndose en el título más vendido en la historia de la compañía japonesa, por encima de cualquier Super Mario o Zelda.

Ahora el nuevo juego nos traspasa a la Isla Wuhu, una localización paradisíaca que acoge las actividades deportivas. Lo primero será crear un avatar personalizado y lanzarse a la competición con pruebas que van desde tiro con arco, bolos, tenis de mesa, golf, boxeo, baloncesto, montar en avioneta o moto de agua y otros más disparatados como hacer una guerra de pulgares.

En una presentación exclusiva organizada por Nintendo, EFE pudo comprobar las novedades que trae el título al margen de un mejorado control de movimientos, mucho más fiable, y unos gráficos mejorados que no pierden el toque nostálgico de los primeros juegos.

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Sport Resort ahora se centra en un pequeño archipiélago de islas que podemos recorrer con total libertad como si de un juego de mundo abierto se tratara. Lo podemos hacer en avión, en moto de agua, patinete o andando; descubrir el escenario, recoger coleccionables, encontrar secretos y zonas de minijuegos escondidas.

Además, cuenta con un multijugador diseñado para partidas rápidas con modo local para hasta 4 jugadores en casa que pueden jugar a pantalla partida y un modo 'online' con ligas competitivas o partidas casuales con otros jugadores.

A la espera de cómo será el juego completo, ‘Nintendo Switch Sports Resort’ no busca reinventar nada sino recuperar la frescura y la diversión que encandiló a millones de jugadores de todo el mundo. Un juego para compartir, con un control por movimiento rediseñado y un mundo abierto lleno de posibilidades que lo posicionan como uno de esos títulos que justifican la compra de una consola de cara a navidades.