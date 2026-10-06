Paramount Skydance cierra compra de Warner Bros Discovery por 110.000 millones de dólares

La nueva compañía será dirigida por el presidente y director ejecutivo de Skydance, David Ellison, y englobará los estudios de cine y televisión de Paramount y Warner Bros., los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max, junto a las cadenas de noticias CNN y CBS News.

El exdirectivo de Mattel, Ynon Kreiz, funcionará como codirector ejecutivo de la empresa.

"Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria. Desde el principio, nuestra ambición fue unir estos dos estudios de gran trayectoria y crear un competidor más fuerte", dijo Ellison en un comunicado. "Ahora esta ambición es una realidad", agregó.

El ejecutivo insistió en que ahora centrarán su atención en el futuro, para lo que buscarán "construir una empresa que potencie a los creadores, entretenga al público y recompense a los accionistas".

"No podríamos estar más entusiasmados por ponernos manos a la obra", afirmó.

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La fusión supone la salida de altos ejecutivos de Warner como el director ejecutivo David Zaslav, el director financiero Gunnar Wiedenfels o los directores de los estudios Warner Bros., Mike DeLuca y Pam Abdy, quienes no figuran entre los nuevos integrantes en la directiva de Skydance.

Por otro lado, permanecen en la plantilla de la nueva compañía el presidente de HBO, Casey Bloys; el presidente de CNN, Mark Thompson, el ejecutivo de plataforma en línea de Discovery, JB Perrette, así como los directivos de DC Comics, James Gunn y Peter Safran.

La editora en jefe de CBS, Bari Weiss, continuará ejerciendo sus funciones de editora, mientras que el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, informó este lunes que permanecerá al frente de la cadena, un anuncio interpretado por analistas como una señal de estabilidad para el gigante noticioso.

El cierre del trato se produce después de meses de litigio antimonopolio y luego de que una jueza federal de California ratificase el acuerdo entre Paramount Skydance y los 12 fiscales generales estatales que se oponían a la compra de Warner, despejándose así el último gran obstáculo judicial para finalizar la operación.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.