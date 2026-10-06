Pese al auge de las transacciones digitales, Chile pone en circulación una nueva moneda

"Como instituto emisor es importante para nosotros hacer más eficiente la gestión del efectivo, pero por otro lado existen segmentos de la población que son millones de personas como los adultos mayores, gente que tiene bajos ingresos, de regiones o de zonas muy apartadas que siguen usando el efectivo como medio de pago principal", explicó a EFE Cecilia Feliú, gerenta tesorera del Banco Central.

Cada persona mayor de 15 años en Chile realizó en promedio 435 pagos digitales durante el último año, lo que representa un aumento del 15 % respecto al balance anterior, según el Informe de Sistemas de Pago presentado por la autoridad monetaria en agosto de 2026.

Pese a la tendencia, Feliú señaló que "hoy uno de cada cinco chilenos son personas mayores y se espera que al 2050 sea uno de cada tres, por lo tanto es un público que normalmente va a seguir usando efectivo aunque venga de generaciones mas digitalizadas, es una responsabilidad de nosotros y una necesidad de la población que le proveamos efectivo".

Para Carlos Coronel, venezolano residente en Chile desde hace diez años y locatario de la verdulería en la que se puso en circulación la nueva moneda, esta es una apuesta importante porque "vienen muchas señoras que no ocupan tarjeta, sino que vienen con sus monedas, con el billete de 1.000 pesos, y esto es bueno que siga circulando".

"La moneda de 50 estaba un poco escasa, tú ibas al banco a cambiar un billete de 50.000 y te decían que solo podían cambiar 20.000, entonces por eso es muy importante que salga a la calle", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la moneda de 50 pesos, también se pondrá en circulación una nueva moneda de 10 pesos (0,010 dólares) que comenzará a circular en enero de 2027, ambas fabricadas mediante una tecnología que permite reducir sus costos de producción y se utiliza desde hace décadas en países como Reino Unido, Canadá, México, Brasil y Colombia, entre otros.

El proceso utiliza electricidad para recubrir un núcleo de acero con capas de metales y disminuye el uso de aleaciones no ferrosas, como cobre o níquel, cuyos precios suelen ser más altos y volátiles. El diseño y la fisionomía resultante es muy similar al actual y sólo cambia el peso, que pasa de 7 gramos a 6,5 gramos.