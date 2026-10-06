Pionyang amenaza con represalia "inmediata" si Seúl se pasa un "milímetro" de la frontera

"Si una bota militar o una chispa procedente de Corea del Sur cruza la frontera aunque sea un milímetro y viola nuestro territorio, los guardas fronterizos norcoreanos emprenderán acciones de represalia inmediatas y contundentes", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte recogido por la agencia de noticias KCNA.

Las declaraciones de Pionyang llegaron un día después de que las Fuerzas Armadas de su país vecino concluyeran que las minas colocadas deliberadamente por las autoridades norcoreanas en el lado sur de la frontera causaron la explosión registrada el 21 de septiembre, si bien estas negaron su responsabilidad al respecto.

Así, la cartera diplomática manifestó que les "es indiferente que intenten retirar minas que nada tienen que ver" con ellos: "No tenemos motivo alguno para prestar atención a semejante farsa de Corea del Sur", dijo, antes de agregar que buscan trasladarles la "culpa de un accidente propio".

En este sentido, consideró que este incidente "es una maniobra obstructiva y siniestra destinada a calificar de 'invasión militar' -y así retrasar y obstaculizar- el fortalecimiento" de su frontera sur, acto que, según subrayó, constituye un ejercicio legítimo de su soberanía.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano y el Mando de Naciones Unidas, una estructura militar multinacional liderada por Estados Unidos y encargada de supervisar el armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea (1950-1953), consideraron recientemente que el incidente supuso una violación del acuerdo por parte de Pionyang.