Puigdemont no contempla regresar a España hasta la plena aplicación de la amnistía

Puigdemont era presidente del Gobierno de Cataluña en 2017 cuando el Parlamento regional aprobó una fallida declaración de independencia, por lo que distintos líderes de ese proceso secesionista fueron detenidos, juzgados y encarcelados.

El expresidente huyó a Bélgica, donde vive desde entonces, para evitar la aplicación de la orden de busca y captura que pesaba sobre él en España hasta hoy.

La decisión del Tribunal Supremo de levantar esta orden da, en principio, vía libre a su vuelta a España, pero Puigdemont planea esperar a que dicha institución archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad.

Eso tendría lugar una vez que el Tribunal Constitucional, que avaló este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista, formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las citadas fuentes explicaron asimismo que Puigdemont dispone de varios planes para su regreso a Cataluña y que aspira a que este se lleve a cabo con un carácter institucional, mientras que evitaron dar más detalles sobre la fecha concreta en que podría producirse su vuelta, que en cualquier caso no debería demorarse mucho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una comparecencia ante los medios, Puigdemont aseguró que esta decisión judicial "no solucionaba nada" en términos de la relación entre España y Cataluña.

No obstante, apuntó "a la enorme importancia política" de la ley de amnistía, y dijo que la luz verde del Constitucional "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y demorado" la aplicación de dicha medida.

"Decidimos exiliarnos para dedicarnos a la política y no hemos dejado de hacerlo hasta asegurarnos de que el regreso también tuviera sentido político. No nos exiliamos para defender nuestros respectivos partidos políticos, sino para defender las instituciones y los derechos del pueblo de Cataluña (...) y volveremos de la misma manera: no al servicio de nuestro partido, sino al servicio de nuestro país", afirmó.

Esta decisión del Tribuna Supremo tiene lugar la misma semana que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones anticipadas, por lo que se prevé que Puigdemont juegue un papel importante en la campaña, tanto de su partido (Junts) como del resto de formaciones.

Pedro Sánchez celebró este martes la decisión del Constitucional: "Con ello ayudamos a la sociedad catalana", dijo.

Sánchez reiteró que la crisis catalana "es un problema político" que se tenía que resolver "desde la política", y que él defendió tanto la ley de amnistía como los indultos a los líderes independentistas.

Desde el conservador Partido Popular (PP) consideran que el posible regreso a España de Puigdemont cierra la "transacción" de Sánchez, quien "cambió" una "investidura" por la "amnistía" al político independentista.

"Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas", afirmó por su parte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en X sobre las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre.

El partido que lidera Puigdemont, Junts, apoyó la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno en 2023 y a cambio pidió la amnistía para los implicados en el proceso independentista.

No obstante, hace meses que ese partido vota junto al PP en la mayoría de las propuestas que el Gobierno presenta en el Congreso y lo volvió a hacer la semana pasada para rechazar dos decretos con medidas sobre la crisis de vivienda que enfrenta el país, lo que llevó a Sánchez a decidir el adelanto de las elecciones previstas inicialmente para 2027.