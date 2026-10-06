R.Dominicana y El Salvador lideran el crecimiento de Centroamérica en 2026, según el BM

A estos dos países les siguen Panamá, con el 4,2 %; Guatemala (3,7 %), Nicaragua (3,6 %), Honduras (3,4 %), Costa Rica (3,3 %) y Belice con el 2,4 %, de acuerdo con los datos del informe 'Panorama Económico de América Latina y el Caribe'.

Las perspectivas estimadas de 2027 siguen situando a República Dominicana a la cabeza con una expansión del PIB del 4,4 %, seguido de Panamá, con el 4,1 %; El Salvador (3,9 %), Guatemala (3,8 %), Honduras (3,7 %), Costa Rica (3,5 %), Nicaragua (3,2 %), y Belice con el 2,2 %.

Para el 2028, el Banco Mundial prevé un crecimiento del 4,8 % para República Dominicana; del 4,1 % para Panamá; del 3,8 % para Guatemala y Honduras; del 3,5 % para El Salvador y Costa Rica; del 3,1 % para Nicaragua y del 2 % para Belice.

El banco multilateral comenta brevemente que El Salvador, tras haber modificado de forma significativa su perfil de riesgo en un corto período, mantiene un desempeño superior al promedio, lo mismo que Paraguay en Sudamérica, ambos apoyados por la mejora en las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una sólida inversión privada.

"Estas trayectorias se basan en decisiones de política duraderas sobre los fundamentos macroeconómicos, como las que también han sostenido un crecimiento sólido en Panamá y la República Dominicana", agrega el Banco Mundial.

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El informe 'Panorama Económico de América Latina y el Caribe' sitúa en el 2,2 % el crecimiento de la región, la cual, sostiene, necesita con "urgencia" nuevos motores de productividad.