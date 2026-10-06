Roche insta a Latinoamérica invertir en salud para la prosperidad de su gente y economía

La Organización Mundial de la Salud estableció como recomendación el 6 % del PIB para los países de Latinoamérica en inversión en salud, aunque el promedio actual de la región es del 3,8 % “difícilmente algún gobierno lo va a incrementar drásticamente” declaró Eckert en entrevista con EFE en Costa Rica, quien además señaló la importancia de mejorar la eficiencia de esa inversión.

"Cuando se invierte en salud, se invierte en prosperidad. El paciente no solo va a ser mejor tratado, sino que cuando hay un diagnóstico oportuno, más temprano, el costo del tratamiento es menor, ese paciente se reintegra a su parte socioeconómica y ahí también hay un ganar", afirmó.

El miembro de Roche aseguró que en la actualidad hay tecnologías desde el diagnóstico que permiten garantizar que la inversión tenga un retorno inmediato para los sistemas de salud y que en la mesa de discusión sobre este asunto deben estar sentados especialistas en salud, asociaciones de pacientes, pagadores, ministerios de Hacienda, con el fin de avanzar hacia la eliminación de las barreras de equidad.

"En América Latina hay pacientes que esperan hasta cuatro años y medio más que los pacientes de Estados Unidos o Europa (por la aprobación de un medicamento), esto es totalmente inaceptable y después viene la parte de acceso a ese medicamento", dijo.

Eckert enfatizó en la necesidad de que los gobiernos de la región retomen su responsabilidad de garantizar sistemas de salud de acceso universal con políticas de Estado que trascienda periodos de Gobierno de partidos políticos o presidentes, aunque reconoció que en la actualidad se viven "épocas difíciles" en materia fiscal y de presupuestos en la región con "demandas legítimas de distintas partes".

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"Debemos quitar la salud de la ruleta. La salud es una inversión, no debe ser vista como un gasto si es vista de la forma correcta (...) La salud no tiene que ser esa pieza de gasto que se puede reducir o aumentar, sino que debe de ser previsible", afirmó.

Una de las formas de mejorar la eficiencia es la descentralización de los servicios de salud, lo que abarca desde mejorar infraestructura y capacidad de hospitales, sino también el acceso de los pacientes a servicios de calidad en lugares más cercanos a su casa, la innovación en medicamentos, la telemedicina para el seguimiento de pacientes y el uso de la inteligencia artificial.

"Anteriormente medicamentos de oncología se aplicaban vía intravenosa, lo que obligaba a aplicarlos en un hospital, todos nuestros medicamentos hoy en día y los que están siendo lanzados vienen con una tecnología subcutánea que se podrían aplicar en una farmacia bien preparada", apuntó.

Eckert reconoció que no hay que cargar toda la responsabilidad a los Gobiernos y que la empresa privada tiene un rol clave para mejorar la atención de los pacientes y puso como ejemplo una iniciativa en Brasil donde centros médicos privados atienden pacientes de hospitales públicos en ciertos horarios y reciben beneficios fiscales.

"Uniendo esfuerzos no solo vamos a tener eficiencias inmediatas si no que se van a crear modelos para el futuro que van a beneficiar al paciente que es lo más importante", recalcó.