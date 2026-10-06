Rubio insta a Rusia a compartir más información sobre el posible caso de peste en Irkutsk

"Animamos a Rusia a que sea transparente y a que comparta más información con el mundo para que todos podamos actuar de forma apropiada", dijo Rubio en una rueda de prensa junto a su homóloga de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, al ser preguntado sobre el posible caso de peste detectado en Irkutsk.

"Lo estamos siguiendo muy de cerca, y creo que todo el mundo lo está siguiendo muy de cerca, porque, dependiendo de lo que averigüemos al respecto, sabremos cómo actuar", subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, que reconoció que "es normal" que preocupen las informaciones sobre Irkutsk.

"Cada vez que te enteras de que hay alguna enfermedad que ha contagiado a alguien en un laboratorio en cualquier parte del mundo, es normal que te preocupe, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes que ocurrieron no hace mucho, obviamente en 2020", comentó Rubio, al aludir a la pandemia de la covid-19.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró la víspera que EE.UU. está aún analizando el posible brote de peste pulmonar que afecta la región siberiana, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible".

Rubio, sin embargo, no quiso especular sobre cómo se debería responder a las informaciones que llegan desde Rusia.

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"Creo que sería imprudente en este momento, dada la escasa información de la que disponemos, especular sobre lo que podría ser o no ser, o sobre lo que es o lo que no es", aseveró Rubio, al incidir sobre que lo ocurrido en Irkutsk atrae la atención, tanto de las agencias de la administración estadounidense como a organizaciones internacionales.

"Nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca, hora a hora" pero "contamos con múltiples organismos, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, que están pendientes de la situación", enfatizó.

"Pero tendremos que tomar esas decisiones basándonos en la información que vamos recabando y que se nos facilita, y hasta ahora esa información sigue siendo bastante limitada, aunque esperamos que eso cambie en las próximas horas y días" agregó.

Según el medio independiente ruso Mediazona, cuya redacción está situada fuera de Rusia pero que trabaja con periodistas presentes en territorio ruso, una empleado del Instituto contra la Peste de Irktusk murió de peste neumónica y unas 200 personas estuvieron en contacto ella, por lo que fueron puestos en cuarentena.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

La agencia estatal rusa RIA Novotsi informó el pasado viernes del deceso de la mujer, citando al gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, que indicó que a la fallecida se le había diagnosticado "una enfermedad infecciosa peligrosa".