Sajonia-Anhalt elige a un ultraderechista como presidente del parlamento regional

El candidato de AfD a la presidencia de la cámara, Tobias Rausch, fue elegido con 49 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones para este cargo, orgánicamente el más alto de la región en la que el partido está catalogado como caso comprobado de extremismo de derechas.

Dado que a AfD, con 39 diputados, le faltan tres escaños para la mayoría absoluta, necesitaba de los apoyos de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), una escisión populista de La Izquierda que ya había avanzado que no cumpliría con el 'cordón sanitario' impuesto por otros partidos.

No obstante, por el momento BSW no está dispuesta a votar a favor del candidato de AfD a primer ministro de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, vencedor de las elecciones con un 43,8 % de los votos, cuando éste se presente a la investidura el próximo mes de diciembre.

Las dos formaciones siguen por el momento negociando, pues, aunque BSW ha ofrecido abstenerse en una hipotética tercera ronda, en la que bastaría una mayoría simple, Siegmund insiste en que sólo se someterá a una primera votación.

De lo contrario -y ya que el resto de partidos no pueden formar una mayoría para gobernar-, AfD ha apuntado a que buscaría disolver el parlamento regional y convocar nuevas elecciones.

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Rausch, de 35 años, está considerado un pragmático dentro de la AfD y no posee un perfil de carácter ideológico, aunque estuvo este año implicado en un escándalo de presunto tráfico de influencias.

La líder de La Izquierda, Evan von Angern, -que presidió y abrió la sesión antes de la elección de Rausch por ser la diputada de mayor antigüedad- citó en su discurso el artículo 37 de la constitución de Sajonia Anhalt para recordar que las autoridades están obligadas a evitar "la revitalización y difusión del pensamiento nacionalsocialista, la glorificación del sistema de dominación nazi y las actividades racistas y antisemitas".

Antes de la elección de Rausch había habido protestas y muchos recordaron que el último ultraderechista que había sido presidente de un parlamento en Alemania había sido el jerarca nazi Hermann Göring.

La fundadora de BSW, Sarah Wagenknecht, rechazó la comparación y dijo que no era "un Göring 2.0 quien se presentaba a la elección".