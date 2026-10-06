Trump dice que las protestas en Francia reflejan que el islam quiere "apoderarse" del país

En una publicación de Truth Social, Trump declaró que los disturbios, que están teniendo lugar en París y otras grandes ciudades francesas, se deben a "nada menos que la inmigración en masa fuera de control" y no tratan, a su parecer, "sobre las escuelas".

Estas revueltas de alumnos de secundarias, que comenzaron el 17 de septiembre en un liceo a las afueras de París y se extendieron posteriormente por toda Francia, para exigir mejores condiciones en los centros y en la organización de los estudios, contó hoy con el respaldo de varios sindicatos y de partidos franceses de izquierda.

Los manifestantes rechazan los recortes en el sector público y las protestas congregan hoy a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación en las principales ciudades francesas.

Desde mediados de septiembre hasta hoy, se han registrado 200 estudiantes heridos y más de 5.000 arrestos en todo el país, además de destrozos en los centros educativos y en mobiliario urbano ya evaluados en varias decenas de millones de euros.

El Ejecutivo aceleró la tramitación de una ley para obligar a los padres de los menores a pagar los actos vandálicos de sus hijos. Al mismo tiempo, al menos el 10 % de los institutos han visto su funcionamiento perturbado por los piquetes y bloqueos.