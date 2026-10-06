Trump vincula las protestas estudiantiles en Francia a "la inmigración masiva sin control"

"Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", escribió en su plataforma Truth Social.

Trump, que afronta las elecciones legislativas del próximo noviembre lastrado en las encuestas por su política económica, critica habitualmente la inmigración en Europa, a la que atribuye la pérdida de identidad cultural del continente.

Las protestas estudiantiles reunieron este martes entre 256.000 y 450.000 manifestantes en toda Francia, en una jornada sin grandes incidentes, aunque marcada por acusaciones mutuas de violencia entre la policía y los manifestantes.

Las movilizaciones se producen en un contexto de malestar social tras la presentación del plan presupuestario para 2027 del Gobierno de Lecornu, criticado por sus medidas de ahorro.

El Ejecutivo las justifica por la elevada deuda pública, equivalente al 119% del PIB, y la presión sobre los bonos franceses en los mercados.

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Los sindicatos y los partidos de izquierda se han sumado a las movilizaciones estudiantiles.