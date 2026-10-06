Un millón de británicos se sumaron al cigarrillo electrónico sin pasar por el 'clásico'

Por segundo año, el porcentaje de vapeadores en 2025 ya superó al de fumadores 'clásicos': 5,4 millones de británicos mayores de 16 años (es decir, el 9,9 % de la población de esa edad) vapearon diaria u ocasionalmente, frente a 4,9 millones (8,7 %) de fumadores 'clásicos'.

El consumo del cigarrillo no para de bajar: desde 2011, cuando suponía un 20 % de la población, ha caído más de diez puntos; en contrapartida, el vapeo sigue en aumento.

El vapeo es especialmente popular en la franja joven de la población, la que va de 25 a 34 años: en esa franja, la incidencia del vapeo regular u ocasional es del 16,4 %.

El Servicio Nacional de Salud ha definido el vapeo como menos perjudicial que el cigarrillo clásico, pero sus efectos a largo plazo aún no están claros por ser un producto relativamente nuevo del que faltan estadísticas continuadas.

Una novedosa legislación en el Reino Unido prohibirá desde 2027 la venta de tabaco a los nacidos en o después de 2009. La ley aspira a crear "una generación libre de humo".