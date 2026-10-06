Un muerto en un nuevo ataque ruso contra un buque mercante en el mar Negro

Dos marineros ya perdieron la vida la víspera por el impacto de un dron contra un barco que cargaba maíz y se encontraba en el momento del incidente dentro de la zona económica de exclusión de Rumanía, según informaron las autoridades y los medios rumanos y confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que responsabilizó a Rusia del ataque y especificó que el barco era turco y la tripulación de Azerbaiyán e India.

También este lunes, un buque de carga se hundió y otro resultó dañado cerca de la costa búlgara del mar Negro, debido al impacto de drones cuyo origen no ha sido por el momento establecido, según informó el portal búlgaro de tráfico marítimo Maritime.bg.

Los drones utilizados en la guerra de Ucrania han llegado a las costas del mar Negro de países vecinos en varias ocasiones desde el comienzo del conflicto.

Rusia está llevando a cabo una intensa campaña de ataques contra puertos ucranianos y también contra buques mercantes que entran y salen de estos puertos.

Ucrania hizo lo propio en el mes de julio con petroleros y buques de carga que se dirigían o venían de puertos rusos o bajo control ruso, sobre todo en el mar de Azov.

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Varios marineros en ocasiones de países terceros como Azerbaiyán o India han muerto en estos ataques.