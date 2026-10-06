Un séptimo detenido por un supuesto complot terrorista cerca de una base militar británica

El joven fue arrestado en el barrio de Westminster, en el centro de Londres, bajo sospecha de estar preparando actos de terrorismo, según informó la unidad antiterrorista de la Policía.

Con esta detención, son ya siete los sospechosos capturados desde que se declarara la alerta de seguridad el 27 de septiembre, si bien seis de ellos, todos ellos británicos salvo uno británico-iraní, fueron puestos en libertad mientras prosiguen las pesquisas.

La coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista británica, Vicki Evans, señaló que "la investigación sigue activa" y los agentes analizan "múltiples líneas de investigación" para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido cerca de la base y las posibles motivaciones.

El 27 de septiembre, la Policía recibió dos llamadas -una de uno de los hombres inicialmente detenidos y otra de una vecina de la zona- alertando de la presencia de tres furgonetas y personas encapuchadas cerca de la base, lo que desató la alarma sobre un posible atentado.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad confirmaron que no se habían hallado explosivos en los vehículos, pero sí cierta cantidad de gasolina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque Estados Unidos dijo en un primer momento que se había desbaratado un potencial ataque auspiciado por un agente extranjero, esto no ha sido confirmado por la Policía británica. El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sí afirmó el pasado miércoles que había indicios de participación iraní en el suceso.

El Gobierno de Teherán y su embajada en Londres han negado rotundamente cualquier conexión y sostienen que el Reino Unido "ladra al árbol equivocado".

La Administración estadounidense confirmó el pasado fin de semana que ha trasladado sus aviones de la base de Fairford a otras ubicaciones. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que se debía a razones logísticas, el presidente estadouniudense, Donald Trump, afirmó que se hizo porque había "amenazas".

El Ejecutivo británico insiste por su parte en que hay una seguridad adecuada en la base, situada en el condado de Gloucestershire y que desde hace décadas utiliza el Ejército de EE.UU.