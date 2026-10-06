Una herida sin cicatrizar en Israel y una Gaza desangrada, 3 años después del 7 de octubre

Estas son algunas claves sobre el impacto aún hoy del 7 de octubre de 2023 en Israel y los Territorios Palestinos.

El mayor fallo de seguridad en la historia de Israel, en el que murieron asesinadas unas 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes, hizo saltar por los aires la idea de Estado impenetrable.

El ataque sumió al país en un trauma generalizado, pero en 2026 la sociedad sigue pidiendo mayor transparencia de la cúpula política y militar acerca del ataque.

El 75 % de los israelíes apoya crear una comisión independiente -a la que se ha opuesto repetidamente el primer ministro Benjamín Netanyahu- para investigar el 7 de octubre, según una encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS) de septiembre.

Mientras, la ofensiva del Ejército israelí (FDI) después del 7 de octubre en Gaza, con un goteo de muertos diario pese a la tregua rubricada el año pasado, deja ya más 74.230 fallecidos y de 175.200 heridos, de acuerdo a datos de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás.

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Además, el 82 % de las estructuras de la Franja han sido dañadas y unos 2 millones de personas, el 94 % de la población del enclave palestino, requiere todavía de asistencia en refugios y artículos básicos, según datos de Naciones Unidas y del Consejo Noruego para Refugiados.

Una comisión independiente de expertos de la ONU, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y ONGs israelíes como B'Tselem mantienen que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza.

El 7 de octubre también está transformando Cisjordania, donde, como una suerte de castigo colectivo, las licencias y financiación para construir asentamientos colonos israelíes sobre territorio palestino ocupado alcanzan niveles récord desde entonces.

Solo de enero a agosto de 2026, el Gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó 12.360 nuevas viviendas en Cisjordania ocupada, y en marzo autorizó 34 asentamientos, la mayor decisión de este tipo adoptada en una sola votación.

Asimismo, radicales judíos irrumpen con armas legales, tras una flexibilización de las licencias después del 7 de octubre, para agredir a residentes locales, incendiar sus propiedades y sacrificar su ganado en un intento de expulsarlos de Cisjordania.

La violencia colona, y la impunidad con la que actúan, se desbocó tres años atrás y persiste hoy.

Al menos 1.105 palestinos -242 menores- han muerto a manos de las FDI y colonos en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de marzo. Y, en lo que va de año, se registra una media de 6,7 ataques diarios frente a los 5 de 2025.

Este contexto de hostigamiento ha desencadenado que en septiembre países como Reino Unido, Francia o Canadá anunciaran restricciones al comercio de productos procedentes de asentamientos, sumándose a otros como España, Irlanda o Países Bajos que ya habían adoptado medidas similares.

Israel ha defendido que estas políticas son "discriminatorias", alegando que la comunidad internacional ignora sus "amenazas de seguridad" en Cisjordania.

La Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se erigió en enero como el instrumento internacional para definir el futuro de Gaza, pero nueve meses después ha sido incapaz de aportar avances significativos sobre el terreno, opacada por otros conflictos como Irán o Líbano.

El bloqueo operacional también radica en el incumplimiento de países donantes -mayoritariamente del Golfo- con su presupuesto y, sobre todo, en que Israel ha dejado claro que seguirá ocupando más del 60 % de Gaza hasta que Hamás se desarme totalmente. El grupo islamista palestino, por su parte, pide la retirada de las FDI como condición 'sine qua non' para entregarlas.

Israel se encuentra ahora en precampaña para las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 27 de octubre. En ellas se decidirá el futuro político de Netanyahu, quien ha ejercido en tres períodos (19 años en total) como primer ministro y que está en el punto de mira para una parte de la sociedad desde el 7 de octubre.

El daño infligido a los palestinos no es algo que le cuestione ni siquiera la oposición israelí, pero sí las decisiones que precedieron al ataque de las milicias gazatíes hace ahora tres años y que, según diversas investigaciones, apuntan a un posible comportamiento negligente por su parte.