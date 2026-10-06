Una pareja de Los Ángeles es acusada de abusar de 14 niños nacidos por gestación subrogada

Guojun Xuan, de 66 años, y Sylvia Zhang, de 39, fueron acusados ​de conspiración para cometer abuso infantil, complicidad y por disuadir a testigos.

"El número de niños sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes", declaró este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

"El presunto abuso físico contra estos niños es atroz y repugnante, especialmente al provenir de quienes debían protegerlos", añadió.

Según la acusación, la pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y presuntamente hizo declaraciones falsas a al menos dos mujeres que actuaron como gestantes, afirmando que Zhang tenía dificultades para concebir.

También contrataron a niñeras para supervisar y disciplinar a los niños, quienes pasaban varias horas al día en aulas improvisadas dentro de una lujosa casa en el condado de Los Ángeles.

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Había más de 30 cámaras en el interior de la vivienda que vigilaban a los niños y a las niñeras. En un periodo de once días, entre el 27 de abril y el 7 de mayo de 2025, algunas niñeras fueron grabadas dando nalgadas, bofetadas o golpes a los niños. En una ocasión, una niñera golpeó a un niño con un zapato, mientras Xuan y Zhang reían al ver la grabación, según la denuncia.

El 30 de abril del año pasado, Xuan entró en una de las aulas y presuntamente ordenó a una niñera que golpeara con más fuerza al niño. Posteriormente, se acusa al hombre de propinar repetidas nalgadas al menor, darle golpes a mano abierta en la cabeza y levantarlo por un brazo mientras continuaba golpeándolo.

Una de las habitaciones, que no contaba con cámara, era usada por algunas niñeras que llevaban allí a los niños, quienes podían escucharse gritando desde fuera, aseguró la Fiscalía.

Los presuntos abusos salieron a la luz después de que la policía acudiera a atender un reporte sobre un bebé de dos meses, que fue llevado al médico por una lesión en la cabeza dos días después de que presuntamente fuera golpeado por una niñera.

Ambos se declararon inocentes durante la audiencia de lectura de cargos celebrada este martes.