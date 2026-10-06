Von der Leyen alerta de la situación "muy preocupante" en mar Negro tras ataques a buques

"La situación en el mar Negro es cada vez más preocupante. Buques comerciales y tripulaciones inocentes están siendo atacados, con algunas vidas ya perdidas en el mar", lamentó la presidenta del Ejecutivo comunitario en una red social.

Von der Leyen indicó que, a los dos buques que hoy fueron alcanzados en la zona económica de Bulgaria en el mar Negro, se suma el ataque y hundimiento frente a las costas de Rumanía el lunes de un barco turco que transportaba grano ucraniano.

"Aunque las circunstancias exactas de estos incidentes aún se están estableciendo, los acontecimientos son muy preocupantes. Los ataques a la navegación civil son inaceptables. Expresamos nuestra plena solidaridad con nuestros Estados miembros en el flanco oriental", señaló la presidenta de la Comisión.

El Gobierno búlgaro confirmó hoy que un buque de carga se hundió, con toda su tripulación desaparecida, y otro fue dañado en un ataque con drones en la madrugada del martes, a unas 70 millas náuticas (129 kilómetros) de la costa de Bulgaria en el mar Negro, aunque no aclaró el origen de los aparatos.

"Un ataque absolutamente inaceptable en la zona económica exclusiva de Bulgaria y una violación flagrante del derecho internacional y marítimo", calificó el ataque el primer ministro de Bulgaria, el prorruso Rumen Radev, que no precisó el origen de los drones ni si eran rusos.

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El barco hundido es el Alfa Watan, con bandera de Togo y propiedad de una empresa turca, y había partido de las inmediaciones de Estambul con destino a Sulina, en Rumanía.

Otro barco siniestrado fue el Able, con bandera de Palau y propiedad también de un armador turco. Once nacionales turcos y siete indios fueron rescatados con vida, aunque el capitán y un marinero presentaban heridas de cierta consideración. Los marineros declararon haber sido atacados por drones aéreos y marítimos.

Por último, una persona murió y otras siete resultaron heridas en un ataque ruso con un dron contra un buque mercante de bandera de las Islas Marshall que transportaba aceite de colza en el mar Negro, según informó el gobernador militar de la región ucraniana de Odesa, Oleg Kiper, quien no reveló la nacionalidad de las víctimas.