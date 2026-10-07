Acampados en Madrid llevan su protesta tras muerte de Maricarmen hacia el Congreso

La noticia de la muerte ha provocado gran consternación en la acampada de Sol, donde se guardaba un minuto de silencio pasadas las 20:30 horas, roto por las nuevas consignas: 'Maricarmen se va, pero la lucha sigue' y 'En nuestra lucha, Maricarmen vive'.

Numerosas personas se han ido sumando y llegaban a la Puerta del Sol, desde donde se ha iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados, protegida por efectivos policiales.

'No son muertes, son asesinatos' y 'Ni un desahucio más' coreaban los acampados que han proclamado que "el mejor homenaje es continuar la lucha", que comenzó a raíz del desahucio el pasado 23 de septiembre de Maricarmen, fallecida este miércoles tras pasar 15 días hospitalizada, según ha informado en un comunicado el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones convocantes de esta acampada.

La riada de manifestantes mostraba su rabia y consternación, al grito de 'Dónde está el Gobierno progresista' en las inmediaciones del Congreso, donde han encendido velas en una sentada y donde permanecen a primera hora de esta noche con la lectura de un comunicado y un poema de Rafael Alberti.

En la puerta de la casa de Maricarmen también se han congregado varias decenas de personas con velas encendidas en recuerdo de la mujer fallecida este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón.