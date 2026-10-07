AI expresa preocupación por la "opacidad" de la adhesión de Perú al Escudo de las Américas

"Tras la adhesión de Perú al Escudo de las Américas, expresamos nuestra preocupación por la opacidad de este anuncio e instamos al gobierno peruano a informar a la ciudadanía sobre sus alcances e implicancias para la vida de las personas", expresó AI en un comunicado.

La ONG agregó que aunque Perú enfrenta "un grave problema de inseguridad y criminalidad", que tiene un carácter transnacional y debe ser abordado de manera coordinada entre los gobiernos de la región, "es importante que cualquier medida que se implemente respete el derecho internacional de los derechos humanos".

En ese sentido, AI reiteró que le preocupa que se repliquen las prácticas desplegadas por el Gobierno de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, "como intervenciones a embarcaciones o ataques aéreos, presuntamente contra carteles de la droga y grupos criminales, que han dejado decenas de personas muertas".

Por último, la organización recordó a las autoridades peruanas que "amplia evidencia demuestra que promover la militarización no garantiza seguridad, y por el contrario, puede vulnerar más derechos humanos", por lo que invocó al Gobierno nacional a transparentar los alcances de este acuerdo y fortalecer la rendición de cuentas.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, anunció el pasado 10 de septiembre la incorporación de su país al Escudo de las Américas, tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien realizó una visita oficial a Perú.

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"Entrar al Escudo de las Américas nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, obtener información de manera más rápida (...) Hoy la criminalidad organizada no reconoce fronteras y, por eso, este mecanismo será de gran ayuda", manifestó Fujimori durante el pronunciamiento conjunto que brindó con Rubio.

La jefa de Estado sostuvo que formar parte de esta iniciativa, a la que también están suscritos Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, entre otros países de la región, permitirá a Perú obtener información más rápida y actuar con más firmeza contra el crimen organizado.